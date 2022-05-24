Канчельскис: «Исполком не пошёл на поводу функционеров, требовавших расширить лигу»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о сохранении действующего формата чемпионата России.

«Хорошо, что исполком не пошёл на поводу функционеров, требовавших расширить лигу. Молодцы! Никогда такого не было. Все же согласились с регламентом в начале сезона, значит, нужно быть последовательными», - сказал Канчельскис «Чемпионату».

Сегодня, 24 мая, исполнительный комитет РФС объявил о том, что на новый сезон в РПЛ участвовать будут 16 команд, таким образом моратория на вылет из Российской премьер-лиги не будет.

Помимо этого, введён новый лимит на легионеров по схеме «13+12». Это значит, что в заявку на сезон команды смогут вносить не более 13 иностранцев, но не менее 12 россиян.