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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Главный тренер «Динамо» Шварц может вернуться в Германию

24 Мая 2022 • 20:31 Комментировать

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц может стать наставником «Герты», сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, немецкий специалист является фаворитом на пост главного тренера «Герты». Напомним, ранее команду покинул Феликс Магат.

Накануне, спортивный директор «Герты» Фреди Бобич признался, что клуб далеко зашёл в переговорах с потенциальным наставником команды. Однако имя тренера называть не стал.

Немецкий клуб завершил сезон на 16-м месте и отправился в стыки за право остаться в Бундеслиге. «Герта» в двухматчевом противостоянии одолела «Гамбург» (0:1, 2:0) и в следующем сезоне выступит в Бундеслиге.

С «Динамо» Шварц занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а 29 мая «бело-голубые» сыграют в финале Кубка России против «Спартака».


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Евро-Футбол.Ру,
Герта Динамо Москва Бундеслига РПЛ Сандро Шварц
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