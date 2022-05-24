ЦСКА может возглавить бывший тренер «Уотфорда»

Стало известно, что ЦСКА заинтересован в приглашении бывшего главного тренера «Уотфорда» Владимира Ивича, сообщает «Спорт-Экспресс».

43-летний серб может сменить на пост главного тренера нынешнего наставника «красно-синих» Алексея Березуцкого.

Ивич проработал в Англии с 16 августа по 20 декабря 2020 года в «Уотфорде». Под его руководством «шмели» провели 22 матча, в которых одержали 10 побед, 7 поединки сыграли вничью и 5 проиграли.

До этого Ивич работал в греческом ПАОКе и «Маккаби» из Тель-Авива. С греческой командой он брал Кубок страны, а в Израиле он дважды побеждал в чемпионате и брал Кубок страны.

Березуцкий возглавляет ЦСКА с лета 2021 гола. Этот сезон «красно-синие» завершили на пятом месте в турнирной таблице. Целью «армейцев» было попадание в топ-3.