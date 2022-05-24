Смородская – об увеличении количества команд в РПЛ: «Хотелось бы расширить, но мало клубов с нормальной финансовой ситуацией»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась на тему увеличения числа участников в Российской премьер-лиге.

«Вы знаете, я не очень ратую за расширение. Я понимаю, что командам нужна игровая практика и хотелось бы расшириться, но у нас очень мало действующих клубов с нормальной финансовой ситуацией», — сказала Смородская «Матч ТВ».

Сегодня, 24 мая, исполком РФС объявил о том, что в чемпионате России увеличения до 18 команд не будет. Также не будет исполнен мораторий на вылет. Таким образом, в ФНЛ окончательно вылетели «Арсенал» и «Рубин». В стыках сыграют «Химки» - СКА-Хабаровск», «Уфа» - «Оренбург».

Чемпионом России в четвёртый раз подряд стал «Зенит».