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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хохлов считает, что в нынешних условиях лимит на легионеров в РПЛ неактуален

24 Мая 2022 • 19:39 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о введении нового лимита на легионеров с сезона-2022/23.

«Новый лимит? Я думаю, что он сейчас неактуален. Совсем. В нынешней ситуации можно сделать как меньше, так и больше. На это вообще не стоит обращать внимания», — цитирует Хохлова «Чемпионат».

Сегодня, 24 мая, исполнительный комитет РФС объявил, что в следующем сезоне РПЛ участие примут 16 команд, таким образом, ни увеличения числа команд, ни моратория на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22 не будет.

Также глава РФС Александр Дюков заявил, что с нового сезона вводится новый лимит на легионеров – «13+12». Это означает, что команды могут заявить на сезон не более 13 легионеров и не менее 12 россиян.    


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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов лимит на легионеров РПЛ
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