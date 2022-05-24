Хохлов считает, что в нынешних условиях лимит на легионеров в РПЛ неактуален

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о введении нового лимита на легионеров с сезона-2022/23.

«Новый лимит? Я думаю, что он сейчас неактуален. Совсем. В нынешней ситуации можно сделать как меньше, так и больше. На это вообще не стоит обращать внимания», — цитирует Хохлова «Чемпионат».

Сегодня, 24 мая, исполнительный комитет РФС объявил, что в следующем сезоне РПЛ участие примут 16 команд, таким образом, ни увеличения числа команд, ни моратория на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22 не будет.

Также глава РФС Александр Дюков заявил, что с нового сезона вводится новый лимит на легионеров – «13+12». Это означает, что команды могут заявить на сезон не более 13 легионеров и не менее 12 россиян.