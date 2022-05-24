Ринат Билялетдинов удивлён решением РФС оставить 16 команд в лиге

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов признался, что удивлён решением исполкома РФС оставить без изменений формат РПЛ.

«Не ожидал решения оставить 16 команд. Думал, что их будет 20. Правильное решение с той точки зрения, что выдержали принятый регламент. Договорились — нужно выполнять», — сказал Билялетдинов «Чемпионату».

Напомним, по итогам сезоне-2021/22 чемпионом России стал «Зенит». Вторым финишировал «Сочи», а «Динамо» заняло третье место. В ФНЛ вылетели тульский «Арсенал» и «Рубин». В стыковых матчах «Химки» сыграют против «СКА-Хабаровска», «Уфе» будет противостоять «Оренбург».

В Российскую премьер-лигу вышли «Торпедо» и «Факел».