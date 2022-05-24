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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хохлов поддержал решение РФС сохранить 16 команд в лиге

24 Мая 2022 • 19:18 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал решение РФС не изменять формат чемпионата России.

«Я считаю, что решение оставить 16 команд — правильное. Я и до этого говорил, что нужно руководствоваться спортивным принципом. Если делать изменения, то они должны быть озвучены перед началом сезона», - цитирует Хохлова «Чемпионат».

Сегодня, 24 мая, исполком РФС объявил, что формат проведения чемпионата России останется прежним. Это значит, что количество команд останется неизменным и мораторий на вылет не рассматривается.

Чемпионом России по итогам сезона-2021/22 стал «Зенит» из Санкт-Петербурга, который после 30 туров набрал 65 очков. Вторым финишировал «Сочи», а третье место досталось «Динамо».


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Евро-Футбол.Ру,
РФС Дмитрий Хохлов РПЛ
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