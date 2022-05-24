Дюков отреагировал на предложение о создании футбольного «колхоза», ранее идею поддержал Путин

Президент РФС Александр Дюков поделился мыслями о создании футбольного «колхоза».

«Цитата Путина про футбольный «колхоз»? Было предложение со стороны губернатора Никитина создать общий фонд, дальше был обмен мнениями. Это было бы по-коммунистически. Ну давайте закроем лигу, как в МЛС. Зачем нам «Текстильщик»? Сделаем 18 или 24 клуба – пусть играют друг с другом. МЛС – это не наш подход», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Функционер предложил обсуждать что-то реалистичное. Он заявил, что государственные деньги нельзя убрать из российского футбола, объяснив это тем, что РФС думает как привнести деньги в футбол, а не убирать.

В пример Дюков привёл «Зенит», который, по мнению функционера, приобрёл качественных легионеров за небольшие деньги.

Чемпионом России в сезоне-2021/22 стал «Зенит» из Санкт-Петербурга, набрав 65 очков после 30 туров. Вторым стал «Сочи» (56), топ-3 замкнуло «Динамо» (53).

В ФНЛ вылетели тульский «Арсенал» и «Рубин».