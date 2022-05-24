Дзюба высмеял Кокорина в социальных сетях

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал фото в социальных сетях, на котором видно, что он изменил имидж.

30-летний россиянин перекрасил волосы в белый цвет. Он сфотографировался на фоне моря в очках и синем свитере.

«Вот это рожа», — написал комментарий под фото бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба.

Кокорин ему ответил: «По любому нравится?»

Стоит отметить, что Кокорин и Дзюба защищали цвета «Зенита» с 2016 по 2019 год. В этом сезоне Кокорин с «Фиорентиной» завершил сезон на седьмом месте, и в следующем сезоне «фиалки» сыграют в Лиге конференций.

33-летний Дзюба стал чемпионом России вместе с «Зенитом». В конце сезона он объявил о своём уходе из команды.