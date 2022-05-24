Дюков рассказал о возможном формате проведения Кубка РПЛ

Глава РФС (Российского футбольного союза) Александр Дюков рассказал об изменениях в чемпионате России, в случае создания Кубка РПЛ.

«Если будет Кубок лиги, то РФС проведёт адаптацию Кубка России. Сформируем 16 групп по три команды, а дальше — матчи стадии 1/8. Обсуждается, чтобы четвертьфиналы и полуфиналы проходили в два матча. Но это лишь один из вариантов», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Чиновник отметил, если всё же проект Кубок РПЛ не будет осуществлён, то, вероятнее всего, будет изменён формат проведения Кубка России. Дюков заявил, что обсуждается проводить турнир в формате Лиги чемпионов с сезона-2024/25 по швейцарской системе.

«Кубок России и Кубок РПЛ – два разных турнира. Кубок России — интерес со стороны регионов. Это два самостоятельных турнира», — добавил Дюков.