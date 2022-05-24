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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дюков рассказал о возможном формате проведения Кубка РПЛ

24 Мая 2022 • 18:01 Комментировать

Глава РФС (Российского футбольного союза) Александр Дюков рассказал об изменениях в чемпионате России, в случае создания Кубка РПЛ.

«Если будет Кубок лиги, то РФС проведёт адаптацию Кубка России. Сформируем 16 групп по три команды, а дальше — матчи стадии 1/8. Обсуждается, чтобы четвертьфиналы и полуфиналы проходили в два матча. Но это лишь один из вариантов», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Чиновник отметил, если всё же проект Кубок РПЛ не будет осуществлён, то, вероятнее всего, будет изменён формат проведения Кубка России. Дюков заявил, что обсуждается проводить турнир в формате Лиги чемпионов с сезона-2024/25 по швейцарской системе.

«Кубок России и Кубок РПЛ – два разных турнира. Кубок России — интерес со стороны регионов. Это два самостоятельных турнира», — добавил Дюков.


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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Александр Дюков РПЛ Кубок РПЛ
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