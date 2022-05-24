Широков: Прекрасно, что расширения РПЛ не будет

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался по поводу решения исполкома РФС не расширять РПЛ в следующем сезоне.

Широков сказал Sport24, что это прекрасно, что руководители РФС приняли решение не расширять элитный дивизион. Экс-игрок отметил, что если кто-то и хотел принять подобный формат, то нужно было предупреждать о нём заранее, а не после того, как некоторые команды уже вылетели из РПЛ. Широков добавил, что спортивный принцип был соблюдён.

Напомним, что исполком РФС решил не расширять лигу, так что в следующем сезоне в РПЛ продолжат выступать 16 команд.