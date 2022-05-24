Уткин: Не думаю, что Дзюба в итоге окажется в московском «Динамо»

Известный комментатор Василий Уткин порассуждал на тему будущего 33-летнего российского футболиста Артёма Дзюбы.

Комментатор в шоу «Вечерний Уткин» на Кинопоиске сказал, что Дзюба мог бы отправиться в «Сочи», где есть большие деньги. Уткин отметил, что есть слухи о том, что форвард может перебраться в московское «Динамо», где Дзюба сможет играть вместе с Фёдором Смоловым, но в подобное стечение обстоятельств верится с большим трудом.

Напомним, что Артём Дзюба недавно официально объявил о своём уходе из питерского «Зенита», за который выступал последние семь лет.