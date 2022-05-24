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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федун выступил против Кубка РПЛ

24 Мая 2022 • 13:23 Комментировать

Во время заседания исполкома РФС не было принято окончательное решение по поводу запуска Кубка РПЛ.

Как информирует «РБ Спорт», камнем преткновения стала позиция владельца «Спартака» Леонида Федуна. Бизнесмен выступил против запуска проекта, выразив неуверенность в финансовом успехе турнира.

По этой причине проект был отправлен на доработку. Установленный срок – до 15 июля.

Напомним, что на исполкоме РФС был утвержден формат проведения Премьер-лиги на сезон-2021/2022. Турнир будет проходить в два круга с участием 16 команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
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