«Рубин» и «Арсенал» официально вылетели из РПЛ

Исполком РФС всё же утвердил официальный вылет казанского «Рубина» и тульского «Арсенала» из элитного дивизиона.

По информации пресс-службы РФС, на исполкоме были подведены итоги этого сезона. Чемпионом РПЛ стал питерский «Зенит», а в ФНЛ лучшими стали московские торпедовцы. В РФС также утвердили вылет «Рубина» и «Арсенала», которые по спортивному принципу покинули элитный дивизион и следующий сезон проведут в ФНЛ. Место казанцев и туляков в следующем сезоне в РПЛ займут «Торпедо» и воронежский «Факел».

Напомним, что исполком РФС принял решение не расширять элитный дивизион с 16 до 18 клубов.