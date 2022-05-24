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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» и «Арсенал» официально вылетели из РПЛ

24 Мая 2022 • 13:20 Комментировать

Исполком РФС всё же утвердил официальный вылет казанского «Рубина» и тульского «Арсенала» из элитного дивизиона.

По информации пресс-службы РФС, на исполкоме были подведены итоги этого сезона. Чемпионом РПЛ стал питерский «Зенит», а в ФНЛ лучшими стали московские торпедовцы. В РФС также утвердили вылет «Рубина» и «Арсенала», которые по спортивному принципу покинули элитный дивизион и следующий сезон проведут в ФНЛ. Место казанцев и туляков в следующем сезоне в РПЛ займут «Торпедо» и воронежский «Факел».

Напомним, что исполком РФС принял решение не расширять элитный дивизион с 16 до 18 клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Российская Премьер-Лига Фнл Арсенал Тула
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