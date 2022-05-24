Губерниев оценил решение исполкома РФС о сохранении действующего формата РПЛ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал журналистам о том, что думает по поводу решения РФС сохранить действующий формат РПЛ.

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что это абсолютно справедливое решение, которое доказывает, что в российском футболе всё ещё есть умные люди. Комментатор отметил, что подобное решение исполкома РФС напрашивалось и оно верное.

Напомним, что руководители РФС приняли решение не расширять лигу, так что в следующем сезоне в элитном российском дивизионе продолжат выступать 16 команд, а «Рубин» и «Арсенал» официально отправились в ФНЛ.