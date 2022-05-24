РФС установил сроки поиска спонсоров для Кубка Лиги

Руководители РФС установили сроки поиска спонсоров для нового турнира, а именно для Кубка Лиги, который компенсирует отстранение российских клубов от еврокубков.

По информации пресс-службы РФС, исполком назначил дату доработки финансовой модели и поиска основного спонсора для Кубка Лиги до 15 июля этого года. Новый турнир должен заполнить даты, которые освободились после того, как руководители УЕФА решили отстранить отечественные клубы от еврокубков.

Напомним, что исполком РФС также принял решение не расширять элитный дивизион, так что в следующем сезоне в РПЛ продолжат играть 16 команд.