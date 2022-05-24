Губерниев поддержал перепалку Карпина и Заремы

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал журналистам о том, что думает по поводу перепалки между Заремой Салиховой и Валерием Карпиным.

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что поддерживает эту перепалку в эпистолярном жанре. Комментатор отметил, что в этом нет абсолютно ничего страшного, так как подобные вещи нужны футболу и болельщикам, ведь всё это отвлекает от насущных проблем.

Напомним, что Валерий Карпин недавно посмеялся над Салиховой, которая часто жаловалась на работу арбитров. За это Зарема припомнила тренеру неудачи во времена работы в «Спартаке». Карпин же заявил, что супруге Леонида Федуна просто больше нечем заняться.