РФС утвердил формат проведения РПЛ на следующий сезон

В эти минуты проходит заседание исполкома РФС, на котором был рассмотрен вопрос возможного расширения российской Премьер-лиги.

По итогам обсуждения было принято решение оставить действующий формат проведения соревнований. Сезон-2022/2023 пройдет в традиционные два круга с участием 16 команд.

Ранее в СМИ обсуждался вариант увеличения количества участников до 18, а также введение моратория на вылет.

В завершившемся сезоне Премьер-лиги чемпионом стал петербургский «Зенит». На второй строчке финишировал «Сочи», а тройку призеров замкнуло московское «Динамо».