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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов готов дать совет Дзюбе по поводу выбора нового клуба

24 Мая 2022 • 12:38 Комментировать

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» готов дать совет экс-нападающему «Зениту» Артёму Дзюбе по поводу выбора нового клуба.

Российский специалист сказал в эфире канала «Россия 24», что обязательно позвонит Дзюбе в ближайшие несколько дней, когда вся эта шумиха вокруг ухода из «Зенита» немного уляжется. Черчесов отметил, что готов дать 33-летнему совет по поводу выбора нового клуба, если Артёму этот совет будет нужен.

Напомним, что недавно 33-летний Артём Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Пресса сватает форварда в сербскую «Црвену Звезду» и турецкий «Фенербахче».

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Артём Дзюба
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