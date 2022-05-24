Черчесов готов дать совет Дзюбе по поводу выбора нового клуба

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» готов дать совет экс-нападающему «Зениту» Артёму Дзюбе по поводу выбора нового клуба.

Российский специалист сказал в эфире канала «Россия 24», что обязательно позвонит Дзюбе в ближайшие несколько дней, когда вся эта шумиха вокруг ухода из «Зенита» немного уляжется. Черчесов отметил, что готов дать 33-летнему совет по поводу выбора нового клуба, если Артёму этот совет будет нужен.

Напомним, что недавно 33-летний Артём Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Пресса сватает форварда в сербскую «Црвену Звезду» и турецкий «Фенербахче».