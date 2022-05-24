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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Анохин покинул исполком РФС

24 Мая 2022 • 12:37 Комментировать

Сергей Анохин покинул состав исполкома РФС в связи с переходом на другую работу. 

«Я завершил свою работу в исполкоме Российского футбольного союза. Потому что я не могу совмещать должность генерального директора в букмекерской компании и в исполкоме.

Также я сложил полномочия в московской федерации футбола, по регламенту не могу быть в организации, где буду влиять на соревнования и участников.

Я получил благодарность благодарность от Александра Дюкова. На пой пост претендуют четыре кандидата, но мой фаворит – Александр Старцев», - сказал Анохин.

Сегодня, 24 мая, проходит заседание исполкома РФС, на котором будет рассмотрен вопрос возможного расширения РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Сергей Анохин
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