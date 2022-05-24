Федуну задали вопрос об уходе из «Спартака»

Сегодня, 24 мая, пройдет заседание исполкома российского футбольного союза. На него уже прибыл президент столичного «Спартака» Леонид Федун.

Журналисты, встретившие бизнесмена, поинтересовались, останется ли он в московском клубе. Также были заданы вопросы относительно расширения Премьер-лиги и включения Крыма в состав РФС. Федун не стал отвечать ни на один вопрос и скрылся в помещении.

Ранее в СМИ появилась новость, что уход Федуна из «Спартака» - решенный вопрос.

По итогам сезона-2021/2022 «красно-белые» заняли лишь десятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.