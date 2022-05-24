Карпин рассказал о том, как относится к постоянным вопросам про Дзюбу

Тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал журналистам о том, как относится к частым вопросам про экс-форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.

Карпин в интервью Sport24 сказал, что не факт, что сейчас вопросов про 33-летнего российского футболиста будет меньше, чем до этого. Наставник ростовского клуба отметил, что в какой-то момент у журналистов были только вопросы про Дзюбу, поэтому приходилось участвовать в этой своеобразной игре и получать удовольствие.

Напомним, что осенью Артём Дзюба отказался от вызова в национальную команду. До этого у форварда был конфликт с Карпиным.