Карпин посоветовал Захаряну уехать в Европу

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился с журналистами своим мнением по поводу перспектив молодого полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

Карпин сказал Sport24, что с точки зрения карьерного роста для Захаряна было бы лучше уехать в зарубежный клуб. Тренер отметил, что 18-летний полузащитник в последнее время не сдал, а скорее просто стал играть не так ярко, как мы к этому привыкли, но это нормальная история для молодого футболиста.

Напомним, что в этом сезоне Арсен Захарян провёл в российском чемпионате в составе «Динамо» 29 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью ассистами.