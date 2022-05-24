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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин посоветовал Захаряну уехать в Европу

24 Мая 2022 • 12:20 Комментировать

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился с журналистами своим мнением по поводу перспектив молодого полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

Карпин сказал Sport24, что с точки зрения карьерного роста для Захаряна было бы лучше уехать в зарубежный клуб. Тренер отметил, что 18-летний полузащитник в последнее время не сдал, а скорее просто стал играть не так ярко, как мы к этому привыкли, но это нормальная история для молодого футболиста.

Напомним, что в этом сезоне Арсен Захарян провёл в российском чемпионате в составе «Динамо» 29 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Валерий Карпин Арсен Захарян
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