Черчесов высказался по поводу игры «Спартака» в этом сезоне

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал журналистам о том, что думает по поводу выступления московского «Спартака» в этом сезоне.

Черчесов сказал в эфире канала «Россия 24», что для полной оценки сезона «красно-белым» нужно сыграть в финале Кубка России. Тренер отметил, что ему сложно оценивать сезон «Спартака», так как он не особо внимательно следил за игрой московской команды, а полностью в этом году смотрел лишь матч против «Ростова».

Напомним, что спартаковцы под руководством Паоло Ваноли по итогам сезона заняли лишь десятую строчку в российском чемпионате.