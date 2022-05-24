Черчесов оценил вероятность перехода Дзюбы и Черышева в «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил вероятность перехода в венгерский клуб двух российских футболистов — полузащитника Дениса Черышева и нападающего Артёма Дзюбы.

Напомним, ранее оба игрока заявили об уходе из своих нынешних команд. 33-летний Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года, а 31-летний Черышев расстался с «Валенсией», цвета которой защищал на протяжении четырёх последних лет.

«Я читаю, что отправляют ко мне российских футболистов, в частности Дзюбу и Черышева, но на эту секунду мы не думаем ни об одном, ни о другом клубе», — заявил черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что с обоими игроками специалист работал в сборной России, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году. В минувшем сезоне Черчесов выиграл чемпионат и Кубок Венгрии.