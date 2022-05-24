Вице-президент РФС: В РПЛ останется 16 команд

Вице-президент РФС Денис Соловьёв высказался по поводу возможного расширения российского чемпионата в следующем сезоне.

Как приводит слова Соловьева «Чемпионат», в элитном дивизионе в следующем сезоне останется 16 команд. Напомним, что сегодня на исполкоме РФС будет рассмотрен вопрос возможного расширения российского чемпионата до 18 или даже до 20 команд в связи с отстранением отечественных клубов от еврокубков.

Напомним, что представители девяти клубов РПЛ недавно выступили против расширения лиги. Команды предпочли бы создание дополнительного турнира.