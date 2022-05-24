Карпин: Слова Заремы? А чем ей ещё заниматься?

Тренер «Ростова» и российской сборной Валерий Карпин рассказал журналистам о том, как относится к заявлением Заремы Салиховой.

Карпин сказал Sport24, что он нейтрально относится к словам Заремы, так как прекрасно понимает, что ей просто больше нечем заняться. Наставник «Ростова» отметил, что Салихова высказывает не просто свою точку зрения, а позицию клуба, которую поддерживают и руководители «Спартака», и футболисты.

Напомним, что Карпин недавно посмеялся над жалобами Заремы по поводу плохого судейства, а супруга Леонида Федуна напомнила тренеру о том, что он рулил «Спартаком», имел почти неограниченный бюджет и ничего не сумел выиграть.