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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков рассказал, как относится к расширению РПЛ

24 Мая 2022 • 11:34 Комментировать

Вячеслав Колосков, который является почетным президентом РФС, поделился мнением насчет возможного расширения и моратория в российской Премьер-лиге.

Как сообщает «Спорт-экспресс», Колосков категорически против такой инициативы. Что касается Кубка лиги, он поддержал этот турнир, но отметил, что для его запуска нужно найти деньги.

В минувшем розыгрыше чемпионата России принимали участие 16 команд. Коллективы, финишировавшие на последних двух местах, напрямую покинули элитный дивизион. Клубы, занявшие 13-е и 14-е места, примут участие в стыковых играх против команд ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков
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