Гершкович выступил против расширения РПЛ

Экс-игрок «Динамо» Михаил Гершкович поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного расширения элитного дивизиона.

Гершкович сказал «Чемпионату», что он выступает за футбол, а футбол в элитном дивизионе для него это 16 команд, так что о другом формате РПЛ и речи быть не может. Напомним, что в ближайшее время на исполкоме РФС будет рассматриваться вариант о возможном расширении российского чемпионата с 16 до 18 команд.

Стоит отметить, что недавно девять команд из РПЛ выступили против расширения чемпионата. Клубы считают, что было бы правильнее создать новый турнир, а именно Кубок РПЛ.