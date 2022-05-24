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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гершкович выступил против расширения РПЛ

24 Мая 2022 • 11:30 Комментировать

Экс-игрок «Динамо» Михаил Гершкович поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного расширения элитного дивизиона.

Гершкович сказал «Чемпионату», что он выступает за футбол, а футбол в элитном дивизионе для него это 16 команд, так что о другом формате РПЛ и речи быть не может. Напомним, что в ближайшее время на исполкоме РФС будет рассматриваться вариант о возможном расширении российского чемпионата с 16 до 18 команд.

Стоит отметить, что недавно девять команд из РПЛ выступили против расширения чемпионата. Клубы считают, что было бы правильнее создать новый турнир, а именно Кубок РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Михаил Гершкович Российская Премьер-Лига
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