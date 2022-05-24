Гендиректор «Рубина» не верит в расширение РПЛ

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался по поводу возможного расширения элитного дивизиона.

Сайманов сказал «Чемпионату», что даже не знает, чего стоит ждать от исполкома РФС. Гендиректор казанской команды считает, что командам всё же не удастся продавить расширение в этом сезоне.

Напомним, что в ближайшее время будет снова рассмотрен вопрос по поводу расширения элитного дивизиона с 16 до 18 команд. Казанский «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого в этом сезоне занял 15-е место в РПЛ и напрямую вылетел в подэлитный дивизион.