Карпин высказался о продаже пива на стадионах

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал журналистам о том, как относится к возвращению пива на российские стадионы.

Карпин сказал Sport24, что если от этого решения российским клубам будет какая-то польза, то он не против пива на стадионах. Тренер отметил, что не боится неадекватного поведения болельщиков из-за алкоголя, так как при большом желании можно набухаться и перед походом на футбол.

Напомним, что в качестве эксперимента власти Москвы разрешили продавать на стадионах пиво и другие алкогольные напитки с содержанием спирта менее 16 процентов.