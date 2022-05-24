Гендиректор «Ахмата» считает, что «Рубин» вылетает из РПЛ не по спортивному принципу

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал журналистам о том, что думает по поводу вылета казанского «Рубина» из РПЛ.

Айдамиров сказал Sport24, что «Рубин» стал самой пострадавшей командой в этом сезоне из-за ухода легионеров. Гендиректор «Ахмата» считает, что казанский клуб вылетает из элитного дивизиона не по спортивному принципу. Функционер добавил, что если у РФС есть возможность, то нужно оставить «Рубин» в РПЛ.

Напомним, что казанская команда под руководством Леонида Слуцкого заняла по итогам этого сезона 15-ю строчку и напрямую вылетела в ФНЛ.