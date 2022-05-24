Алип может остаться в «Зените» до конца года

Защитник «Кайрата» Нуралы Алип, выступающий за «Зенит» на правах аренды, может остаться в России до конца года, сообщает Metaratings.

«В Петербурге намерены оставить Алипа как минимум до конца года. «Кайрат» поддерживает это. У клуба есть проблемы — владелец под стражей, поэтому вопрос возвращения Алипа точно не в приоритете», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Алип защищает цвета «Зенита» с февраля нынешнего года. В минувшем сезоне 22-летний защитник провёл в составе петербургского клуба 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 1,7 миллиона евро.