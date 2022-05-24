Стало известно, кто будет тренировать «Краснодар» в следующем сезоне. Эта информация появилась на официальном сайте «быков».

Краснодарская команда начнет новый сезон под руководством Александра Сторожука, которого избавили от приставки «и. о». Он перешел на работу в первую команду в начале текущего года. До этого Сторожук тренировал «Краснодар-2».

Его ассистентами будут: Александр Орехов, Георгий Сахвадзе, Антон Антонов, Антон Поправкин, Михаил Савченко.

В сезоне-2021/2022 «Краснодар» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.