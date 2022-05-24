Карпин: Видимо, наши судьи не умеют работать на ВАР

Тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в разговоре с журналистами поделился своим мнением по поводу работы российских арбитров с системой ВАР.

Карпин сказал Sport24, что уровень судейства в РПЛ не упал, а остался на таком же уровне, как и был до этого. Тренер отметил, что наши судьи, видимо, не очень хорошо умеют работать с системой ВАР, так как они смотрят повторы по 18 минут и всё равно умудряются допускать ошибки.

Напомним, что в прошедшем сезоне ростовская команда под руководством Валерия Карпина сумела занять девятую строчку в российском чемпионате.