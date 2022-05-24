Карпин высказался о гегемонии «Зенита»

Рулевой сборной России Валерий Карпин поделился мнением о гегемонии петербургского «Зенита» в Премьер-лиге.

«Ничего вечного в этом мире нет. Многое зависит от стабильности, доверия к тренеру. Ресурс у них был и пять лет назад, но тогда они не побеждали», - рассказал специалист в беседе с журналистом Sport24.

Напомним, что петербургский клуб в прошедшем сезоне выиграл очередной чемпионский титул. Эти золотые медали стали для «сине-бело-голубых» четвертыми подряд в Премьер-лиге. Все последние трофеи команда выиграла под руководством Сергея Семака.

Контракт тренера с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года. Вскоре стороны могут продлить соглашение на три года.