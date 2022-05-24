Тульский «Арсенал» выступает за расширение РПЛ

Глава тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного расширения элитного дивизиона.

Аджоев сказал «Спорт-Экспрессу», что тульская команда всецело выступает за расширение российского чемпионата. Руководитель «оружейников» отметил, что «Арсенал» поддерживал расширение в последние два года, даже тогда, когда команда была в первой восьмёрке. Функционер добавил, что сегодня, в связи со всеми обстоятельствами, настал момент, когда РПЛ обязательно нужно расширить.

Напомним, что тульская команда по итогам этого сезона заняла 16-ю строчку в таблице и напрямую вылетела из элитного дивизиона.