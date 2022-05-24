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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Круговой: «Мне повезло, что ушёл Ракицкий»

24 Мая 2022 • 10:30 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался по поводу конкуренции за место в стартовом составе «сине-бело-голубых».

«Мне повезло, что ушел Ракицкий, а Дугласа переместили в центр. Я начал играть, раскрываться по-другому. При должном желании буду играть еще больше», - поведал футболист в эфире телеканала «Россия 24».

23-летний защитник выступает в составе «Зенита» с середины 2019 года. Его действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги Данил принял участие в 26 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ярослав Ракицкий Данил Круговой
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