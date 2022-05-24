Карпин объяснил, почему не позвал Писарева в «Ростов»

Тренер «Ростова» и российской сборной Валерий Карпин объяснил журналистам причины, по которым он не взял с собой в ростовскую команду Николая Писарева.

Карпин сказал Sport24, что он хотел позвать Писарева с собой, но брать в «Ростов» всех тренеров из сборной было бы не совсем правильно. Наставник сборной России отметил, что Писарев остался, что называется, на хозяйстве, так что он больше сосредоточен на работе в национальной команде.

Напомним, что Валерий Карпин весной вернулся в ростовский клуб и пригласил в свой тренерский штаб Виктора Онопко. «Ростов» в итоге финишировал в РПЛ на девятом месте.