Карпин рассказал, кто решит его судьбу в сборной России

Рулевой сборной России Валерий Карпин высказался насчет своего будущего в национальной команде. В интервью Sport24 специалист заявил, что в договоре не прописан пункт об автоматическом продлении сотрудничества. По словам Валерия Георгиевича, все будет зависеть от его решения и вердикта РФС.

53-летний специалист занимает пост наставника сборной России с июля 2021 года. Срок его контракта с командой рассчитан до конца текущего года.

Напомним, что сборную России исключили из стыковых матчей за право выйти на чемпионат мира-2022, а также не допустили к участию в Лиге наций сезона-2022/2023.