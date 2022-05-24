Карпин рассказал, почему он поддерживает расширение РПЛ

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал журналистам о том, почему он поддерживает возможное расширение элитного дивизиона.

Карпин сказал Sport24, что если бы Россию не исключили из еврокубков, то вопрос о расширении РПЛ не стоял бы. Тренер отметил, что он выступает за расширение лиги, так как в следующем сезоне необходимо как-то заполнять многочисленные паузы, которые появятся в чемпионате из-за бана от УЕФА. Наставник «Ростова» добавил, что чем больше матчей, тем будет лучше.

Напомним, что со следующего сезона РПЛ могут расширить с 16 до 18 команд.