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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин рассказал, почему он поддерживает расширение РПЛ

24 Мая 2022 • 10:04 Комментировать

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал журналистам о том, почему он поддерживает возможное расширение элитного дивизиона.

Карпин сказал Sport24, что если бы Россию не исключили из еврокубков, то вопрос о расширении РПЛ не стоял бы. Тренер отметил, что он выступает за расширение лиги, так как в следующем сезоне необходимо как-то заполнять многочисленные паузы, которые появятся в чемпионате из-за бана от УЕФА. Наставник «Ростова» добавил, что чем больше матчей, тем будет лучше.

Напомним, что со следующего сезона РПЛ могут расширить с 16 до 18 команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Российская Премьер-Лига
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