Уткин возвращается в «Краснодар»

Молодой российский полузащитник Даниил Уткин летом вернётся из «Ахмата» в расположение «Краснодара».

Агент игрока Тимофей Бердышев сказал «Спорт-Экспрессу», что арендное соглашение 22-летнего российского футболиста с грозненским клубом подошло к концу, так что летом полузащитник вернётся в «Краснодар». Агент добавил, что не будет отвечать на вопрос о том, будет ли «Ахмат» пытаться оставить Уткина у себя ещё на один сезон.

Напомним, что в этом сезоне Даниил Уткин провёл в российском чемпионате в составе «Ахмата» 28 матчей, в которых забил девять мячей и сделал один ассист.