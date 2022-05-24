Форвард «Рубина» проигнорировал вызов в сборную Беларуси

Белорусский нападающий казанского «Рубина» Виталий Лисакович проигнорировал вызов в свою национальную команду на матчи Лиги наций.

По информации журналиста Николая Ходасевича, белорусский футболист просто проигнорировал звонки и сообщения из национальной команды. Мотивы такого поступка 24-летнего форварда пока неизвестны. Напомним, что сборная Беларуси в начале июня в Лиге наций сыграет со Словакией, Казахстаном и дважды с Азербайджаном.

В этом сезоне Виталий Лисакович провёл в составе «Рубина» в РПЛ десять матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одном голевой передачей.