Карпин высказался о решении CAS по сборной России

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что не верил в положительное решение CAS в отношении национальной команды, которую отстранили от участия в стыковых матчах ЧМ-2022.

«Мало в это верил. Но если б такое случилось, стыки были бы в 20-х числах марта. Так что я изначально не видел проблемы в совмещении», - передает слова специалиста Sport24.

В феврале ФИФА приняла решение об отстранении сборной России от участия в международных соревнованиях. В мае УЕФА объявил, что национальная команда не будет допущена к поединкам нового розыгрыша Лиги наций.