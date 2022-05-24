Смородская: В России Дзюба уже видел всё, так что теперь ему хочется чего-нибудь нового

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась с журналистами своим мнением по поводу перспектив экс-форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

Смородская сказала «Спорт-Экспрессу», что в питерской команде Дзюба явно стал более спокойным, чем в «Спартаке». Экс-президент «железнодорожников» отметила, что в России форвард уже видел всё, так что теперь ему хочется попробовать чего-нибудь нового, а в этом плане Дзюбе подойдут и Сербия, и Турция, так что пусть пробует.

Напомним, что Артём Дзюба официально покинул «Зенит» после семи лет в клубе. 33-летний футболист может продолжить карьеру в РПЛ или в какой-нибудь европейской команде.