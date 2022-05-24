Вратарь «Химок» провёл два сезона кряду без замен в РПЛ

Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов стал единственным футболистом в РПЛ, который провёл два сезона подряд без замен.

Как сообщает пресс-служба подмосковного клуба, 26-летний вратарь в двух сезонах кряду играл без замен в российском чемпионате. Лантратов провёл все 60 поединков и отыграл солидные 5400 минут. За это время голкипер «Химок» 20 раз сумел оставить свои владения в неприкосновенности.

Напомним, что в прошедшем сезоне Илья Лантратов в 30 встречах девять раз отыграл на ноль. «Химки» в итоге заняли 13-ю строчку в таблице и теперь в стыковых матчах сыграют со «СКА-Хабаровском».