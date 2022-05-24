Игрок «Зенита» Круговой рассказал, что ему не нравится в Дзюбе

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о центрфорварде команды Артёме Дзюбе, покинувшем команду в связи с истечением срока трудового договора.

В эфире «Россия 24» игрок рассказал, какое качество ему никогда не нравилось в Артёме. По словам Кругового, ему не по душе постоянные шутки Дзюбы в отношении партнеров по команде.

«Мне не очень приятно, когда он шутит про кого-то», - сказал защитник.

Дзюба выступал за «сине-бело-голубых» с 2015 года. Если верить СМИ, у форварда есть варианты продолжения карьеры в Сербии, Турции и МЛС.