«Фенербахче» отказался отпускать Яндаша в ЦСКА

Руководители турецкого «Фенербахче» отказались отпускать полузащитника Мерта Хакана Яндаша в московский ЦСКА.

По информации инсайдера Эртана Сюзгюна, переговоры между «армейцами» и турецким клубом закончены, так как президент «Фенербахче» Али Коч отказался отпускать 27-летнего футболиста в московскую команду. Напомним, что представители ЦСКА недавно сделали официальный запрос в «Фенербахче» по поводу стоимости Яндаша.

В этом сезоне Мерт Хакан Яндаш провёл в турецком чемпионате в составе «Фенербахче» 24 встречи, в которых отметился девятью результативными передачами.