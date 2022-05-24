«Эльче» не обязан выкупать Понсе у «Спартака»

Руководители испанского клуба «Эльче» не обязаны выкупать аргентинского форварда Эсекеля Понсе у московского «Спартака» по итогам этого сезона.

По информации «Спорт-Экспресса», по условиям арендного соглашения опция обязательного выкупа была бы активирована только в том случае, если бы Понсе провёл в составе «Эльче» определённое количество времени на поле. Стоит отметить, что испанская команда всё равно может выкупить права на 25-летнего аргентинского футболиста.

В этом сезоне Эсекель Понсе провёл в испанской лиге 13 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.