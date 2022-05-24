Непомнящий поддержал расширение РПЛ

Бывший наставник «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного расширения РПЛ.

Непомнящий сказал RT, что он полностью поддерживает расширение РПЛ, ведь данное решение позволит провести полноценный чемпионат. Опытный специалист отметил, что сейчас появился шанс создать в России условия для развития профессиональных команд не только в центральной части страны, но и за Уралом, что очень здорово.

Напомним, что в следующем сезоне элитный дивизион могут расширить до 18 команд. На данный момент в РПЛ выступают 16 клубов.